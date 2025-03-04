На севере Волгограда ИК-9 уличили в загрязнении земли стоками

Инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора нашли виновного в загрязнении стоками земельного участка в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в управлении, дежурному ведомства поступила информация о стоках, текущих вблизи исправительной колонии №9 на улице Костюченко.

В поселок Водстрой, откуда поступил сигнал о нарушении, оперативно выехали сотрудники управления и специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.





- Инспекторы управления установили, что вблизи исправительной колонии № 9 расположена канализационная насосная станция. В результате неисправности канализационной насосной станции, происходит излив сточных вод на почву, - рассказали в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора. - По результатам административного расследования установлено виновное лицо - ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области.

Административное производство было возбуждено по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Специалисты взяли пробы почвы и сточной воды. Также они установили, что площадь загрязнения составляет 12 кв.м. Сумма вреда, причиненного стоками, оценена в 73,7 тысячи рублей. Виновному лицу выставлено требование о добровольной оплате этой суммы.





Фото: V102.RU / Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора