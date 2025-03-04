Спорт

Волгоградские гандболистки дома разгромили «Университет» в Суперлиге

Спорт 04.03.2025 11:04
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04.03.2025 11:04


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 3 марта, в Волгограде со счетом 39:25 обыграли ижевский «Университет» в последнем туре первого круга второй части предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Предматчевые расклады говорили о том, что бело-голубые не должны были испытать серьезных проблем в данном противостоянии. Команда Евгения Дмитриева лидирует в группе «Б», а клуб из столицы Удмуртии, замыкающий турнирную таблицу, в нынешнем сезоне не набрал ни одного балла. Хозяйкам оставалось только избежать недооценки соперника, с чем они успешно справились. 

Дмитриев накануне дал шанс проявить себя резервисткам, которые получают не так много игрового времени в чемпионате. На старте поединка команды дважды обменялись точными попаданиями. Затем Анастасия Шкитина, Софья Васильева и Арина Безбабных отправили четыре мяча подряд в ворота гостей. Бело-голубые завладели преимуществом «плюс четыре», после чего волгоградские гандболистки контролировали ситуацию на площадке. Хоть ижевские спортсменки и бились достойно в первой половине с учетом разницы в классе, уже к перерыву «Динамо-Синара» чувствовало себя весьма комфортно, отправившись отдыхать при счете 24:15 в свою пользу.


Во втором тайме бело-голубые не позволили себе расслабиться. Волгоградки стабильно проводили красивые и результативные комбинации на радость болельщикам на «Динамо Арене». Трижды огорчила соперниц и юная Валентина Минченко, дебютировавшая за основной состав бело-голубых. О возрождении какой-либо интриги во второй 30-минутке речи уже не шло. К финальной сирене хозяйки добились уверенного преимущества - 39:25. Лучшим бомбардиром матча стала Анастасия Шкитина - восемь заброшенных мячей. Арина Безбабных отметилась шестью попаданиями.

Таким образом, «Динамо-Синара» заработало 23 очка и продолжает единолично лидировать в группе «Б» Суперлиги. Подмосковная «Звезда», которая является прямым конкурентом бело-голубых, уступила клубу АГУ-«Адыиф» из Майкопа и теперь отстает от волгоградской команды на три балла. В следующем туре «Динамо-Синара» 13 марта снова встретится с «Университетом», но теперь уже в Ижевске. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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