Здоровье

Взрывной рост вирусных заболеваний зафиксирован в Волгоградской области

Здоровье 04.03.2025 10:08
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04.03.2025 10:08


В Волгоградской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ, а также увеличилось количество школ, где введен частичный карантин из-за большого числа заболевших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 10%, а среди взрослых – и того больше, 16%.  
В связи с этим в 73 школах области часть классов переведена на дистанционное обучение. Для сравнения: неделей ранее карантин был введен в 56 школах. Аналогичная мера по разобщению применяется в детских садах, колледжах и вузах.
В то же время заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей снизилась на 41%. Однако по-прежнему волгоградцев отправляют на больничные грипп, РС-вирусы, риновирусы, коронавирус (HCoV) и другие возбудители.

При этом в целом по России также зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев составило 1 млн 96 тыс. человек. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны. А в 20 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.
Фото V102.RU (архив)

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