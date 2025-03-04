Взрывной рост вирусных заболеваний зафиксирован в Волгоградской области





В Волгоградской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ, а также увеличилось количество школ, где введен частичный карантин из-за большого числа заболевших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 10%, а среди взрослых – и того больше, 16%. В Волгоградской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ, а также увеличилось количество школ, где введен частичный карантин из-за большого числа заболевших детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 10%, а среди взрослых – и того больше, 16%.

В связи с этим в 73 школах области часть классов переведена на дистанционное обучение. Для сравнения: неделей ранее карантин был введен в 56 школах. Аналогичная мера по разобщению применяется в детских садах, колледжах и вузах. В связи с этим в 73 школах области часть классов переведена на дистанционное обучение. Для сравнения: неделей ранее карантин был введен в 56 школах. Аналогичная мера по разобщению применяется в детских садах, колледжах и вузах.

В то же время заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей снизилась на 41%. Однако по-прежнему волгоградцев отправляют на больничные грипп, РС-вирусы, риновирусы, коронавирус (HCoV) и другие возбудители. В то же время заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей снизилась на 41%.





При этом в целом по России также зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев составило 1 млн 96 тыс. человек. Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны. А в 20 субъектах Российской Федерации количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Фото V102.RU (архив)