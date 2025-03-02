«Боюсь, что все вернется»: волгоградку избавили от террора хитами SHAMAN

Расследования 02.03.2025 13:31
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02.03.2025 13:31
Квартира волгоградки Светланы Кучминой, которую на протяжении длительного времени третировал сосед хитами SHAMAN и гимном России, наконец, погрузилась в тишину. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, 27 февраля к ней приходили сотрудники полиции, которые пообещали, что родственники ее соседа зайдут в пятницу в комнату и отключат колонку.- Действительно, потом пришли женщина, которая представилась женой соседа, с парнем. Они отключили колонку, потом она сфотографировала кухню, коридор, ванную, пояснив, что эти фото нужны для риэлторов, - пояснила Светлана Алексеевна.
После визита парочки, наконец, музыка перестала доноситься из комнаты соседа. Но волоградка пока не спешит верить своему счастью и опасается, что все может повториться.
Напомним, женщина вынуждена была слушать громкую музыку с 7 утра и до 10 вечера благодаря «изобретательности» ее соседа. Светлана считала, что таким образом мужчина хотел ее выжить из трехкомнатной квартиры, 2/3 которой принадлежит ей, чтобы завладеть всей жилплощадью. Обращения в полицию эффекта не возымели, так как сосед включал музыку в разрешенное время.О проблемах женщины сняли сюжет на РЕН ТВ. Журналистам федерального канала волгоградец пояснил, что сам стал «жертвой» соседки и ее двух собак, которые, по его словам, якобы загадили всю квартиру. Однако теперь, наконец-то, музыкальный террор женщины, которая перенесла инсульт и страдает от сахарного диабета и высокого давления, закончился.
Скриншот видео РЕН ТВ
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