«Боюсь, что все вернется»: волгоградку избавили от террора хитами SHAMAN





Квартира волгоградки Светланы Кучминой, которую на протяжении длительного времени третировал сосед хитами SHAMAN и гимном России, наконец, погрузилась в тишину. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, 27 февраля к ней приходили сотрудники полиции, которые пообещали, что родственники ее соседа зайдут в пятницу в комнату и отключат колонку. Квартира волгоградки Светланы Кучминой, которую на протяжении длительного времени третировал сосед хитами SHAMAN и гимном России, наконец, погрузилась в тишину. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, 27 февраля к ней приходили сотрудники полиции, которые пообещали, что родственники ее соседа зайдут в пятницу в комнату и отключат колонку.

После визита парочки, наконец, музыка перестала доноситься из комнаты соседа. Но волоградка пока не спешит верить своему счастью и опасается, что все может повториться.

После визита парочки, наконец, музыка перестала доноситься из комнаты соседа. Но волоградка пока не спешит верить своему счастью и опасается, что все может повториться.

Напомним, женщина вынуждена была слушать громкую музыку с 7 утра и до 10 вечера благодаря «изобретательности» ее соседа. Светлана считала, что таким образом мужчина хотел ее выжить из трехкомнатной квартиры, 2/3 которой принадлежит ей, чтобы завладеть всей жилплощадью. Обращения в полицию эффекта не возымели, так как сосед включал музыку в разрешенное время.





Скриншот видео РЕН ТВ

- пояснила Светлана Алексеевна.О проблемах женщины сняли сюжет на РЕН ТВ. Журналистам федерального канала волгоградец пояснил, что сам стал «жертвой» соседки и ее двух собак, которые, по его словам, якобы загадили всю квартиру. Однако теперь, наконец-то, музыкальный террор женщины, которая перенесла инсульт и страдает от сахарного диабета и высокого давления, закончился.