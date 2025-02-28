История с террором волгоградцев песнями SHAMAN дошла до федерального телеканала

История жительницы Красноармейского района Волгограда Светланы Кучминой, которая пожаловалась на терроризирующего с раннего утра и до глубокого вечера музыкой соседа, дошла до федеральных каналов. «Музыкальную» квартиру показали в сюжете телеканала РЕН ТВ, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, сосед Светланы ежедневно заставляет с 7 утра и до 10 вечера слушать ее без остановки гимн, хиты исполнителя SHAMAN и лай собак. По словам волгоградки, таким способом мужчина пытается выжить ее из трехкомнатной квартиры, 2/3 которой принадлежит ей, чтобы завладеть всей жилплощадью. Многократные обращения в полицию не дали результатов, поскольку сосед соблюдает закон и включает музыку в разрешенное время.

Сам же мужчина в телефонном разговоре с корреспондентом V102.RU ранее заявлял, что не знает Светлану, а на вопрос о музыке и вовсе ответил, что это бред и отключился.

Уже в разговоре с журналистами федерального канала мужчина был более словоохотливым и рассказал, что данный психологический прием использует лишь для собственной защиты, поскольку якобы стал жертвой соседки с ее «двумя огромными собаками по пояс».

- Три с половиной года я не могу пользоваться своей квартирой. Меня не пускают две огромные собаки по пояс. Живут в этой квартире, загадили всю квартиру, - пожаловался изобретательный сосед телеканалу. Который, впрочем, насколько известно, проживает за городом в частном домовладении и, очевидно, не испытывает нужды в жилой площади.

После появления истории в СМИ уставшие от ежедневной музыкальной программы соседи надеются на внимание властей.

Напомним, на историю также обратил внимание волгоградский юрист Виталий Григорьев, который дал советы по борьбе с такими соседями. По его мнению, музыкальный террор вполне может обернуться уголовным делом.

Видео: РЕН ТВ