Федеральные новости

Сайты за продажу табака будут блокировать в России без суда

Федеральные новости 01.03.2025 11:52
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01.03.2025 11:52


В Госдуме рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов с содержанием информации о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукции. Как сообщает V102.RU, инициатива будет изучена парламентарием в первом чтении 5 марта. 

Авторы проекта предлагают обязать владельца ресурса или страницы в соцсети, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей из России, проводить мониторинг для выявления информации о розничной онлайн-продаже сигарет. 

Сайты-нарушители будут по решению Роскомнадзора включаться в реестр сайтов с запрещенной информацией. 

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