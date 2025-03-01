Сайты за продажу табака будут блокировать в России без суда





В Госдуме рассмотрят законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов с содержанием информации о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукции. Как сообщает V102.RU, инициатива будет изучена парламентарием в первом чтении 5 марта.

Авторы проекта предлагают обязать владельца ресурса или страницы в соцсети, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей из России, проводить мониторинг для выявления информации о розничной онлайн-продаже сигарет.

Сайты-нарушители будут по решению Роскомнадзора включаться в реестр сайтов с запрещенной информацией.