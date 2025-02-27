Федеральные новости

Владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212» выписали штраф в 30 тысяч

Федеральные новости 27.02.2025 18:49
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27.02.2025 18:49


Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-212» административный штраф за нарушение требований технического регламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, в пользу государства судовладельцу предстоит выплатить 30 тысяч рублей. 

Как ранее сообщалось информагентством, 15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые были построены более 50 лет назад на судостроительном заводе в Волгограде. ЧП произошло из-за непогоды, а команде одного из кораблей удалось не только выжить, но и сохранить судно на плаву.

Установлено, что при передвижении вне сезона плавания экипаж руководствовался указаниями порта, который распорядился о следовании к судну-накопителю для перегрузки в составе каравана судов, однако судно-накопитель было не готово к приему груза. Именно в тот момент, когда танкер пытался перейти в убежище в период штормовой погоды и произошло крушение. 

По данным компании, был нарушен лишь установленный сезон, но не район плавания. Гособвинитель же заявил, что владелец судна искажает фактические обстоятельства произошедшего и неправильно трактует нормы закона, а заявку на включение в состав каравана подавал именно агент судовладельца.

- Согласно кодексу о торговом мореплавании, на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности мореплавания. Маршрут движения судна, включая порт погрузки и порт выгрузки, определяется судовладельцем. Капитан судна обеспечивает движение с соблюдением требований безопасности мореплавания. В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт "Кавказ" для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте, не представлено. Те доводы, о том, что они были включены в суточный план-график движения и расстановки судов и у них не было другой возможности, не соответствуют действительности - они могли отказаться от перехода в любой момент, это их право, а не обязанность, - приводит слова прокурора РИА Новости.

Судовладелец не согласился с решением суда и планирует в дальнейшем обжаловать его.

Фото: Baza / t.me 

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