Расследования

В Волгограде суд до 10 августа арестовал замдиректора МАУ «СГТ» Сергея Петрова

Расследования 20.06.2025 17:50
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20.06.2025 17:50


20 июня из Волжского в Волгоград были доставлены задержанные ранее фигуранты коррупционного расследования. Как сообщает ИА «Высота 102», Центральный районный суд Волгограда поместил замдиректора МАУ «Современные городские технологии» в СИЗО до 10 августа по подозрению в получении взятки в размере 800 тыс. рублей.

Ещё один фигурант расследования, предприниматель Лукьянов А.В., был отправлен под домашний арест.

Напомним, спецоперация по задержанию предполагаемых преступников была проведена сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со Следственным комитетом. Правоохранители подозревают замдиректора МАУ «Современные городские технологии» в покровительстве бизнесмену при конкурсном отборе подрядных организаций для благоустройства одной из зон отдыха.

В результате сговора Лукьянов А.В. заполучил контракты в общей сложности на 4 млн рублей. Впоследствии 800 тыс. из них он вернул в качестве «отката» своему покровителю.

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