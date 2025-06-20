



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) объяснило, в каких случаях маркетплейсы будут раскрывать информацию о пользователях правоохранительным органам. По данным министерства, это будет происходить в исключительных случаях.

– В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Это не так, – говорится в официальном заявлении Минцифры, которое сегодня получили редакции СМИ по рассылке. – Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идёт. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество. Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевёл деньги, но не получил товар. Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) правоохранители смогут оперативно получать нужную информацию и раскрывать преступления. Вся информация будет предоставляться маркетплейсами только в предусмотренных законом случаях.

В министерстве подчеркивают, что в случае необходимости получения информации о пользователям маркетплейсов правоохранительные органы должны будут указывать законное основание в каждом запросе.

– Обмен сведениями будет проводиться с учётом всех мер для защиты данных, а также прав и интересов граждан. Мы проведём все необходимые консультации и разъяснения с маркетплейсами по подключению к СМЭВ и обмену данными, – говорится также в официальном сообщении.

В Минцифры уверены, что данные меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений и сделать работу сотрудников маркетплейсов и правоохранительных органов более эффективной.