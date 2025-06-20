Авария с фургоном «Почты России» затормозила движение в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда в вечерний час пик 20 июня в результате дорожно-транспортного происшествия оказалось затруднено движение по проспекту Ленина. Как сообщает ИА «Высота 102», на пересечении с ул. 7-й Гвардейской произошло столкновение иномарки и фургона «Почты России».

– Снова авария на злосчастном перекрестке. Машина «Почты России» подбита со всех сторон, – пишут читатели ИА «Высота 102», предупреждая других водителей о затруднении движения на указанном участке дороги.





Согласно сервису «Яндекс Карты» пробка в результате ДТП растянулась на проспекте почти на километр по направлению в центр города. Сильно затруднено движение на улицах Пражской, Бакинской и 7-й Гвардейской бригады.

Фото: читатели ИА «Высота 102»