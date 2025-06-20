Экономика

«Красный октябрь» отправит на отдых 270 детей сотрудников

Экономика 20.06.2025 16:44 Реклама
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20.06.2025 16:44 Реклама


На металлургическом предприятии продолжается традиционная летняя оздоровительная кампания для детей заводчан. В этом году в детских лагерях Волгоградской области при поддержке администрации завода и профсоюзной организации отдохнут 270 ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Путевки выделены в три детских лагеря – «Орленок», «Ручеек» и «Сказку». Основную часть расходов взял на себя завод, родители за счет собственных средств оплачивают только 10 процентов от общей стоимости путевки.
Продолжительность лагерных смен составляет от 14 до 21 дня в зависимости от учреждения. В каждом из них для детей подготовлена насыщенная программа отдыха – спортивные и творческие мероприятия, развивающие мастер-классы.
– Прошлым летом дочь ездила в лагерь «Сказка», осталась в полном восторге. Для ребят созданы отличные бытовые условия, организован интересный и активный досуг.  В этом году поедет туда же, уже с нетерпением ждет встречи с друзьями и вожатыми, – рассказала сотрудница предприятия Екатерина Исайкина. – Благодарю завод за организацию качественного отдыха для наших детей.
Также в рамках действующей на предприятии программы оздоровления работников дети заводчан вместе с родителями могут получить санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение на курортах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области и других регионов. Сотрудники вносят только 10 процентов от общей стоимости своей путевки и 50 процентов от стоимости путевки члена семьи, остальную часть оплачивает завод.
Напомним, помимо летнего оздоровительного отдыха для детей заводчан программа мер поддержки «Красного октября» включает в себя более десяти социально значимых инициатив. Среди них – программа добровольного медицинского страхования с расширенным объемом услуг, программы возмещения части затрат по уплате процентов за ипотеку и части расходов на аренду жилья, детского сада и другие. С этого года заработала мера поддержки работников предпенсионного и пенсионного возраста – им предоставляется возможность получить санаторно-курортное лечение полностью за счет предприятия.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTRUSJHkdJ

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