Родившейся в ЦПКиО альпаке волгоградцы выбрали имя





В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) озвучили имя новорожденной альпаки, которое было выбрано по итогам голосования. По информации пресс-службы парка, больше 20% голосовавших выбрали вариант «Элли».

Сообщается, что в социальных сетях ЦПКиО волгоградцы предложили несколько сотен вариантов, из которых было отобрано 10 наиболее интересных имен. В итоговом отборе участвовали Волга, Плюша, Мокка, Шоколадка, Полли, Луна, Брауни и другие. Большинство вариантов были связаны с тепло-коричневым окрасом шерсти животного.

Напомним, что матерью в начале июня стала альпака Энни. Вес новорожденной составил 5 килограммов. Сейчас крошечная обитательница экофермы питается молоком матери, но в скором времени уже перейдет на свежее сено и мюсли. Администраторы живого уголка настоятельно просят посетителей не предлагать малышке морковку – такое угощение ей пока нельзя.

Фото: пресс-служба ЦПКиО