



Стали известны первые подробности, связанные с обстоятельствами повреждения построенных в Волгограде танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ», ЧП произошло из-за непогоды, а команде одного из кораблей удалось не только выжить, но и сохранить судно на плаву.

- Крушение произошло из-за погодных условий. Благодаря профессионализму капитана и всей команды, а также полному отсутствию паники у экипажа, мы все живы и здоровы. На данный момент ведется усиленное наблюдение за отсутствием грузоводотечности. Все хорошо. Свет, вода, еда – все имеется, - рассказала журналистам член экипажа Анастасия Юденко.

Отметим, оба корабля получили серьёзные повреждения во время 7-балльного шторма. У одной из барж оторвало носовую часть. На каждом из танкеров перевозилось по 4,3 тысячи тонн мазута. Какое количество топлива попало в море, а также масштабы вреда природе специалистам только предстоит установить.