Происшествия

«Выжили благодаря капитану»: члены экипажа танкера «Волгонефти 239» рассказали о повреждении судна

Происшествия 16.12.2024 10:06
0
16.12.2024 10:06


Стали известны первые подробности, связанные с обстоятельствами повреждения построенных в Волгограде танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СарИнформ», ЧП произошло из-за непогоды, а команде одного из кораблей удалось не только выжить, но и сохранить судно на плаву.

- Крушение произошло из-за погодных условий. Благодаря профессионализму капитана и всей команды, а также полному отсутствию паники у экипажа, мы все живы и здоровы. На данный момент ведется усиленное наблюдение за отсутствием грузоводотечности. Все хорошо. Свет, вода, еда – все имеется, - рассказала журналистам член экипажа Анастасия Юденко.

Отметим, оба корабля получили серьёзные повреждения во время 7-балльного шторма. У одной из барж оторвало носовую часть. На каждом из танкеров перевозилось по 4,3 тысячи тонн мазута. Какое количество топлива попало в море, а также масштабы вреда природе специалистам только предстоит установить.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.12.2024 10:08
Происшествия 16.12.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 21:12
Происшествия 15.12.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 20:30
Происшествия 15.12.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 19:18
Происшествия 15.12.2024 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 16:15
Происшествия 15.12.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 10:08
Происшествия 15.12.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2024 08:42
Происшествия 15.12.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 21:32
Происшествия 14.12.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 18:49
Происшествия 14.12.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 17:38
Происшествия 14.12.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 16:52
Происшествия 14.12.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 11:11
Происшествия 14.12.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2024 09:39
Происшествия 14.12.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2024 16:53
Происшествия 13.12.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2024 13:08
Происшествия 13.12.2024 13:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:54
Только 11% волгоградских семей могут позволить недорогое авто в кредитСмотреть фотографии
11:41
Угрожавшему энергетикам оружием пенсионеру дали 1,5 года условно в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителяСмотреть фотографии
11:29
Владимир Якушев пообещал увеличить долю депутатов из числа участников СВОСмотреть фотографии
11:18
Маньяка-каннибала Спесивцева из психбольницы Камышина ждет новый судСмотреть фотографии
10:34
Волгоградка сорвала разбойное нападение с мачете на собственный домСмотреть фотографии
10:19
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи с кончиной Тамары КолбасинойСмотреть фотографии
10:08
На трассе под Волгоградом Audi вылетела в кювет: пятеро в больницеСмотреть фотографии
10:06
Минтруд: 28 декабря не будет сокращенным рабочим днемСмотреть фотографии
10:06
«Выжили благодаря капитану»: члены экипажа танкера «Волгонефти 239» рассказали о повреждении суднаСмотреть фотографии
09:48
69% волгоградцев поддержали закон о детях мигрантовСмотреть фотографии
09:48
Саратовский молкомбинат поставлял фальсификат молока в соцучреждения ВолгоградаСмотреть фотографии
09:40
«Крымский мост» выведут из сумрака в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
Красиво, даже очень: билайн предложил пять идей для новогодних путешествий по Югу РоссииСмотреть фотографии
08:48
В Котово закрыли люк после ЧП с 3-летним ребенкомСмотреть фотографии
08:16
Задержанному под Волгоградом мигранту грозит до 20 лет за пакет с «гремучей» смесьюСмотреть фотографии
08:11
В подвале финуправления Волгограда сделают защитное укрытиеСмотреть фотографии
07:51
Волгоградские гандболистки в последнем домашнем матче года сыграют с «Черноморочкой» 16 декабряСмотреть фотографии
21:12
Грузовики столкнулись во время снежной бури в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
«Мне не сказали всей правды»: сын забитого до смерти пациента ПНИ в Котово узнал шокирующие подробности из новостейСмотреть фотографии
20:30
Скорая помощь с пациентами попала в лобовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:18
В Волгограде у морга умер водитель таксиСмотреть фотографии
18:07
«Мы платим за чужие ошибки»: под Волгоградом новый жилой поселок оказался под угрозой сносаСмотреть фотографии
17:34
Бастрыкин заинтересовался гибелью пациента ПНИ в КотовоСмотреть фотографии
16:15
Построенные более 50 лет назад в Волгограде танкеры затонули в Керченском проливеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском молодожёны вместе окунулись в ледяную водуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Хвойные леса взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«В каждой из них живёт душа»: в Волгоград вернулась мода на советские ёлочные игрушкиСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда снесут одно кафе и 11 павильоновСмотреть фотографии
12:35
Парад авторских новогодних ёлок пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
 