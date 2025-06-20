Расследования

Житель Эгвекинота ЧАО оказался в неприятной ситуации в Волгограде

Расследования 20.06.2025 21:04
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20.06.2025 21:04


В Волгограде в ближайшее время состоится суд над жителем поселка Эгвекинот Чукотского автономного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ после инцидента на волгоградском ж/д вокзале. 

– Установлено, что 16 февраля текущего года, находясь на платформе №3 железнодорожного вокзала в состоянии алкогольного опьянения, отказавшись выполнять законные требования полицейского Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте по пресечению административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, мужчина публично в присутствии посторонних лиц оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью, после чего высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, замахнувшись своей рукой в сторону его лица, – сообщили в транспортной прокуратуре со ссылкой на материалы, собранные следствием. – Высказанную угрозу потерпевший воспринял как реальную.

По итогам расследования 59-летний житель ЧАО обвиняется по ст. 319 – публичное оскорбление представителя власти при исполнении и ч. 1 ст. 318 УК РФ – угроза применения насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что ранее он не имел проблем законом, а в ходе следствия признал вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный Волгограда. Путешественнику грозит до 5 лет лишения свободы. 

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