В России перенесли срок оплаты ЖКХ на пять дней





Сегодня, 17 июня, в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который предполагает перенос даты оплаты услуг ЖКХ. Как сообщает V102.RU, новой датой для оплаты стало 15-е число месяца.

Согласно документу, срок предоставления платежек меняется с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца».

Кроме того, по истечении даты со дня официального опубликования закона ФССП будет обязана размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, возбужденных на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.