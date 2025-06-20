В Волжском прокуратура не дала разорить коммерсанта за ущерб природе





В Волжском Волгоградской области природоохранная прокуратура уличила мэрию в излишнем усердии при взыскании экологического ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники выписали одному из местных коммерсантов счёт в семь раз превышающий реальный урон природе.

- Сотрудниками администрации городского округа — город Волжский нарушена методика расчета ущерба, причиненного предпринимателем в результате повреждения зеленых насаждений, что повлекло выдачу ему предписания о незаконном взыскании более 700 тысяч рублей, - рассказали журналистам в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Отметим, по оценке надзорного ведомства реальный ущерб составил всего 113 тыс. рублей. Специалист мэрии, выписавший завышенный штраф, привлечён к дисциплинарной ответственности.