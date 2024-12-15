Сегодня, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые, по предварительным данным, были построены более 50 лет назад на судостроительном заводе в Волгограде.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю, в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты. Первоначально уголовные дела были возбуждены по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

- В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа «Волгонефть 212» одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сообщили в следственном органе. - Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.

По данным МЧС России, сигнал бедствия с танкера «Волгонефть 212» поступил утром. Сообщалось, что судно повреждено и село на мель. На помощь экипажу выдвинулся спасательный буксир «Меркурий». Чуть позже стало известно, что в Керченском проливе получил повреждение и второй танкер «Волгонефть 239». Спасательная операция продолжается.

На данный момент известно, что в ходе эвакуации с танкера «Волгонефть 212» было спасено 13 моряков. Один человек погиб.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на борту двух затонувших танкеров находится более 8 тонн нефти и мазута. По предварительным данным, судна потерпели крушения из-за погодных условий. Сообщается, что огромные волны разломили танкеры пополам.

По данным сайта Корабел.ру, оба танкера были построены в Волгограде. «Волгонефть 212» - в декабре 1969 года, а «Волгонефть 239» - в июле 1973-го. Порты приписки Санкт-Петербург и Астрахань соответственно.

Фото: Baza / t.me