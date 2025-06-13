Сбои в работе мобильных операторов фиксируют 13 июня в России





В России 13 июня с раннего утра фиксируют массовые сбои в работе мобильных операторов. По информации сервиса СБОЙ.РФ, на проблемы со связью жалуются абоненты «Теле2», «МегаФона» и «МТС».

– Фиксируем проблемы в работе МТС – 158 жалоб за последний час. На работу Теле2 – 101 жалоба за 30 минут, порядка 160 жалоб на Мегафон за час, – говорится в телеграм-канале СБОЙ.РФ.

Читатели ИА «Высота 102» также сообщают о некорректной работе «Билайна».

– Нет мобильной связи толком у «Билайна» – сообщения в мессенджерах приходят и отправляются с большим опозданием, нет также уже около часа домашнего интернета, – передают волгоградцы.