Общество

«Больше молчать не буду!»: судимый за убийство Мелконян стал блогером-«правдорубом»

Общество 20.06.2025 18:16
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20.06.2025 18:16


Арсен Мелконян, осужденный в Волгограде за убийство после скандала в родительском чате, решил стать блогером и завел персональную страницу в запрещенной на территории России социальной сети. Как сообщает ИА «Высота 102», побывавший на СВО, получивший ранение и помилованный, но затем снова осужденный волгоградец активно наращивает аудиторию, публикуя фрагменты непрофессионального интервью, в котором делится с подписчиками своей правдой. В частности, Мелконян настаивает на том, что был осужден за убийство в угоду публике и категорически отрицает угрозы в адрес судьи и бывшей супруги. 

В настоящее время на Мелконяна успели подписаться уже более 480 человек. Формируя образ добропорядочного гражданина, Арсен Мелконян публикует фотографии с дочерью и заявляет: «Все, чего я хочу-видеть свою любимую дочь и заслуженно находиться на свободе, так как я отдал долг родине и вопреки всем законам 4 года пробыл в одиночной камере. Я расскажу вам всю правду и большая часть вас меня поймет. Я все это время молчал. Но больше молчать я не буду!» (орфография и пунктуация сохранены, – Прим.ред). 

Однако большая часть постов – это нарезка видео из интервью, которое  ведет оставшаяся за кадром женщина. Мелконян, отвечая на вопросы, рассказывает все о своей «публичной жизни», которая стала таковой в один из вечеров 2020 года, когда он нанес роковой удар Роману Гребенюку, от которого последний упал на пол и получил не совместимые с жизнью травмы. 

Напомним, что в октябре 2020 года Арсен Мелконян убил волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Мотивом нападения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Решением суда он был приговорён к 11 годам колонии. При этом осенью 2022 года мужчина был помилован, подписав контракт с ЧВК «Вагнер» и приняв участие в СВО.

Позже по завершении контракта экс-заключённый вернулся в родной город, но, как было установлено следствием, вместо налаживания мирной жизни начал угрожать судье, ранее вынесшей ему обвинительный приговор. Последнюю судимость Арсен Мелконян получил в марте 2024 года. За угрозы убийством судье его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей. Позже суд ужесточил наказание, увеличив сумму штрафа.

Вспоминая в настоящее время день роковой встречи с Романом Гребенюком, Мелконян заявляет о том, что не планировал с ним расправляться, а удар нанес якобы в ответ на оскорбление нецензурной бранью. 

– Я ему нанес один удар. Один удар я ему на нес в области челюсти, отчего Роман Гребенюк потерял равновесие и начал отбегать назад, споткнулся, упал и ударился затылком, – говорит на видео Мелконян. – После я собрал вещи и пришел в полицию, написал явку с повинной. То, что я его один раз ударил в челюсть, доказывается документально – есть экспертизы в уголовном деле. 

– Ни в коем случае не оправдываю себя за то, что человек умер. Но этой смерти никто не желал, – заявляет в видео на своей странице волгоградец. 

Что касается взаимоотношений с бывшей супругой, то здесь Мелконян уверяет, что не планирует с ней поквитаться. Новоявленный блогер заявляет, что жена ему изменила в период, когда он находился в СИЗО, однако до сих пор с женщиной, с его слов, он не встречался. 

Вспоминая судимость по факту угроз судье Федоренко, Мелконян и вовсе рассказывает удивительную версию о том, что ранее находился с ней в весьма приятельских отношениях. 

Видео: Арсен Мелконян / соцсети 

Коллаж: ИА «Высота 102»

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