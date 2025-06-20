В Михайловке Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию с начислением зарплат медработникам. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение нескольких месяцев главврач местной ЦРБ недоплачивал собственным сотрудникам. От действий действий руководителя пострадали сразу 17 человек.

- В ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» при начислении заработной платы работникам инфекционного отделения в нарушение требований трудового законодательства в минимальный размер оплаты труда уборщиц и буфетчиц включены компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом по закону соответствующие доплаты должны выплачиваться дополнительно, сверх оклада.

Но на этом выявленные контрольным органом нарушения не исчерпываются. Как выяснилось, экономил главврач и на сотрудниках, согласившихся замещать отсутствующих специалистов, оплачивая их труд меньше установленного законом минимума. В результате медицинская организация сэкономила на зарплатах подчинённых в общей сложности более 600 тыс. рублей.

Отметим, прокуратура обязала главврача ЦРБ погасить задолженность и устранить все выявленные нарушения. Кроме того, в отношении руководителя заведено административное производство. Ему грозит штраф.