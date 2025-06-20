Под Волгоградом нелегальных мигрантов искали с помощью расчётов БПЛА





В Иловлинском районе Волгоградской области прошёл очередной рейд на нелегальных мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские совместно с сотрудниками ФСБ проверили местные стройплощадки, фермерские хозяйства и дачные товарищества. В спецоперации были задействованы в том числе и расчёты БПЛА.





Искали иностранцев и среди владельцев автомобилей. ГАИ проверяло за рулём на наличие прав и соблюдение правил ПДД.

- По результатам проверок 38 иностранцев доставлены в подразделение полиции. 5 иностранцев незаконно осуществляли трудовую деятельность, 2 гражданина не смогли подтвердить законность нахождения на территории Российской Федерации, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, накануне беспрецедентные рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в Городище, Камышине, Петров Вале, Волгограде.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области