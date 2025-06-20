Экономика

Андрей Бочаров на полях ПМЭФ пообещал инвесторам допподдержку

Экономика 20.06.2025 16:59
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20.06.2025 16:59


20 июня в Санкт-Петербурге на полях международного экономического форума губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров анонсировал дополнительную господдержку компаниям, готовым вложиться в регион. Как сообщает ИА «Высота 102», новые преференции будут закреплены законодательно.

- Именно здесь, на экономическом форуме, встречаясь с руководителями компаний, с представителями Правительства Российской Федерации, еще более детально определяешь направления, которые будут меняться. Это важно для того, чтобы мы могли скорректировать свои приоритетные направления развития. Мы обязаны сделать всё, чтобы проекты были реализованы в полном объеме. Поэтому уже сейчас нам необходимо по итогам форума усилить законодательство по поддержке инвестиций, направленных на реализацию проектов развития на территории Волгоградской области. Такая корректировка — важная на сегодняшний день задача. Поэтому в ближайшее время мы примем ряд решений, направленных на усиление поддержки инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области, — рассказал глава региона.

Отметим, по словам руководителя, во время встреч с руководителями крупного бизнеса были обсуждены вопросы развития химических производств, нефтепереработки и энергетики. Андрей Бочаров пообещал, что подписанные соглашения помогут Волгоградской области перейти от приоритетов импортозамещения к укладу импортоопережения.

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