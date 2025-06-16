В России изменится порядок расчета отпускных и выходных пособий





В России с сентября 2025 года изменится порядок расчета отпускных и выходных пособий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, теперь для расчета необходимо будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

- Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году, - ссылаются на документ Правительства в издании.

Во время действия суммированного учета рабочего времени за длительный период средний заработок будет рассчитываться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих дней в месяце.

Правила будут действовать до сентября 2031 года.