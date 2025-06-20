Происшествия

«Жди вечерком у подъезда»: камера засняла дикую драку женщин в ПВЗ Wildberries

Происшествия 20.06.2025 15:18
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20.06.2025 15:18


Камеры наблюдения, установленные в пункте выдачи заказов Wildberries, засняли драку двух женщин в пункте выдачи заказов Wildberries. Видео, на котором представительницы слабого пола таскают друг друга за волосы и оскорбляют с использованием ненормативной лексики, появилось в Telegram днем 20 июня. Как утверждают авторы анонимных каналов, дикое «сражение» произошло в ПВЗ, расположенном на ул. Липецкой в Волгограде. 



С чего начался конфликт в пункте выдачи, осталось за кадром. В первые секунды опубликованного видео сотрудница ПВЗ со словами «Вы не ведите себя, как дома, пожалуйста» выбивает из-под клиентки предмет, похожий на коробку, и спешно направляется за стойку. Упавшая на пол женщина тут же вскакивает и принимается выяснять в грубой форме причину такого отношения, одновременно пытаясь дотянуться до обидчицы.  

– Ты совсем что ли [ошалела]?! – возмущалась покупательница. – Ты почему [неразборчиво] из-под моей *** убрала? 

Урезонить оскорбленную до глубины души волгоградку пыталась пожилая женщина, которая также зашла в ПВЗ, однако покупатель не унималась и, продолжая оскорбления, стала трепать сотрудницу пункта за волосы. При этом буйная дама намекала на то, что этим дело не кончится: 

– Жди меня вечерком у подъезда, – угрожала женщина. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием, подтвердили, что драка произошла на территории Волгограда. Случилось это неделю назад – 12 июня.

– 12 июня 2025 года в отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Волгограду поступило сообщение по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней. Со слов подростка, травмы получила в результате словесного конфликта с неизвестной женщиной в пункте выдачи заказов по адресу: ул. Липецкая, д. 8. В результате чего на следующий день 17-летняя девушка обратилась за медицинской помощью в больницу. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних по данному факту опросили заявительницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе Главка.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту драки с участием волгоградок. 

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