В Волгограде прокуратура помогла «Концессиям» наладить работу КНС





В Волгограде «Концессии водоснабжения» во взаимодействии с прокуратурой завершили отладку работы канализационно-насосных станций. Как сообщает ИА «Высота 102», после предписания надзорного ведомства коммунальщики дооснастили инфраструктурные объекты газоанализаторами, восстановили системы вентиляции и закупили для всех сотрудников индивидуальные комплексы защиты. Перед этим КНС посетили проверяющие.

- Во время надзорной проверки с выездом на место расположения канализационно-насосных станций выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об охране труда, в числе которых отсутствие стационарных газоанализаторов, неисправность приточно-вытяжной вентиляционной системы, некомплект средств индивидуальной защиты, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, помимо предписания об устранении нарушений в отношении руководства «Концессий» было возбуждено административное производство. Коммунальная организация была оштрафована на 300 тыс. рублей.