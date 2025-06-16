В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на 25% за каждого ребенка





В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал на 25% на каждого следующего рожденного ребенка. Как сообщает V102.RU, законопроект появился 16 июня в электронной базе палаты.

- Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%. Такой подход заложен в основу проекта федерального закона, - говорится в пояснительной записке.

Главные изменения коснутся статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала на первого ребенка выплата составляет 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.