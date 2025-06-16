Федеральные новости

В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на 25% за каждого ребенка

Федеральные новости 16.06.2025 18:10
0
16.06.2025 18:10


В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал на 25% на каждого следующего рожденного ребенка. Как сообщает V102.RU, законопроект появился 16 июня в электронной базе палаты

- Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%. Такой подход заложен в основу проекта федерального закона, - говорится в пояснительной записке. 

Главные изменения коснутся статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала на первого ребенка выплата составляет 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.06.2025 20:51
Федеральные новости 16.06.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.06.2025 10:44
Федеральные новости 16.06.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 16:16
Федеральные новости 13.06.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 15:35
Федеральные новости 13.06.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 13:32
Федеральные новости 13.06.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 11:46
Федеральные новости 13.06.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.06.2025 19:22
Федеральные новости 11.06.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.06.2025 17:24
Федеральные новости 11.06.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.06.2025 15:50
Федеральные новости 11.06.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2025 18:42
Федеральные новости 10.06.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2025 10:31
Федеральные новости 10.06.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.06.2025 09:12
Федеральные новости 06.06.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.06.2025 20:22
Федеральные новости 05.06.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.06.2025 11:47
Федеральные новости 04.06.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.06.2025 08:28
Федеральные новости 04.06.2025 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:06
Четыре стихии разгуляются в Волгоградской области 17 июняСмотреть фотографии
21:47
Легковушка сбила ребенка на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
В Волгограде ищут супер бизнес-аналитика на зарплату в 360 тысячСмотреть фотографии
21:16
Волгоградская бегунья Анастасия Федонина стала чемпионкой РФ по экидену Смотреть фотографии
21:08
Управились за два дня: в Котово заменили 25 метров водоводаСмотреть фотографии
20:51
Волгоградцев предупредили о белорусских дропперахСмотреть фотографии
20:31
В Котово потушили пожар в магазине фейерверковСмотреть фотографии
20:11
«Числился пропавшим»: в Волгоградской области похоронили погибшего Сергея СтаровероваСмотреть фотографии
19:36
Успел сохраниться? Беспечный самокатчик протаранил на проспекте кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
Фонтана не будет? В Волгограде музей-заповедник вновь решает судьбу разваленного аэратораСмотреть фотографии
18:49
Соседние районы пришли на помощь оставшимся без воды жителям КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на 25% за каждого ребенкаСмотреть фотографии
17:24
Губернатор Владимирской области сообщил о гибели жителя Ленинска в ДТПСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде экс-главу ГИБДД лишили непосильно нажитого имущества на 49 млн рублейСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области нашелся пропавший пенсионер на велосипедеСмотреть фотографии
15:43
Волгоградку осудили за ножевое ранение 67-летней материСмотреть фотографии
15:39
Билайн прервет звонок от мошенника при получении СМС с кодами от банков и ГосуслугСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде падение светофора на авто засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
10-летний срок грозит волгоградке, укравшей у подруги 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
«Ничего не получилось – и вот я задержан»: в Волгограде серийный насильник рассказал о нападении на женщину в КраснодареСмотреть фотографии
14:13
Суд Волгограда отправил в СИЗО задержанных с наркотиками иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Котово сбился график подвоза питьевой водыСмотреть фотографии
13:57
Тропические ливни с градом точечно накрыли Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Волгоградцы предложили новый маршрут к ЖК «На Матросова»Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде задержали нападавшего на женщин серийного грабителяСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области стартовала спецоперация «Нелегал-2025»Смотреть фотографии
11:32
Бочаров: делегация из Волгограда примет участие в ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
11:29
В Городище директор предприятия задержал работникам зарплату на 700 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:20
МЧС предупредило волгоградцев о сильном ливне и граде 16 июняСмотреть фотографии
11:19
Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать таксиСмотреть фотографии
 