В Волжском чиновника осудили за падение футбольных ворот на ребёнка





В Волжском Волгоградской области завершились судебные разбирательства по делу о халатности сотрудника местной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник вовремя не принял меры к ремонту неисправных футбольных ворот, из-за чего конструкция упала и тяжело покалечила ребёнка.

Всё произошло у дома №2 на ул. имени Генерала Карбышева. Здесь на муниципальной земле находится спортивная площадка.





- 21 мая 2023 года во время игры в футбол металлическая конструкция упала на четырехлетнего мальчика, причинив ему тяжкий вред здоровью: закрытые переломы правой большой и малоберцовой костей. Следователи установили, что финансовая возможность отремонтировать уличную спортивную площадку у администрации имелась, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Во время расследования правоохранителями установлено, что сотрудник администрации Волжского знал о неисправности спортивного оборудования и даже имел средства на его ремонт. Ещё в 2022 и 2023 году на эти цели в бюджете было заложено 1,8 млн рублей. Однако работы так и не были выполнены, а доступ к воротам оставался свободным.

Отметим, в 2024 году мужчине было предъявлено обвинение в халатности. После разбирательств приговором Волжского городского суда сотрудник администрации был приговорён наказанию в виде двух лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком.

По информации ИА «Высота 102», речь идет о Вадиме Хоменко – начальник управления по работе с жилым фондом и социальным наймом мэрии Волжского.

Фото: ИА «Высота 102», прокуратура Волгоградской области