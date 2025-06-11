Федеральные новости

Колокольцев: не приносящие пользу мигранты должны покинуть Россию

Федеральные новости 11.06.2025 19:22
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11.06.2025 19:22


Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в России не должны находиться иностранцы, которые не приносят пользу государству. Министр подчеркнул, что мигранты, чье пребывание в стране становиться необоснованным, должны быть депортированы. 



- Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну, - заявил Колокольцев.

В своем заявлении он также отметил, что необходимо устранить скопления приезжих в миграционных подразделениях, поскольку это «наглядно свидетельствует о недостатках в организации приема» и вызывает негатив местных жителей. 

Видео: Ирина Волк / t.me

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