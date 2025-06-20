Происшествия

Вышла прямо под колеса: в Волгограде грузовик раздавил женщину

Происшествия 20.06.2025 19:42
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20.06.2025 19:42


В Ворошиловском районе Волгограда вечером 20 июня в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия погибла 64-летняя женщина. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП – на месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.



По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, около 18.00 на пересечении ул. Автозаводская-Нежданова водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. 

Судя по опубликованным полицейскими кадрам, женщина вышла на проезжую часть, когда поток машин уже начал движение. При этом волгоградка оказалась в так называемой слепой зоне для водителя грузовика. Поняв, что вот-вот окажется под колесами, она попыталась убежать от стартовавшей с места многотонной машины, однако грузовик сбил ее с ног и переехал передней парой колес. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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