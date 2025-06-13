Федеральные новости

МВД обещает по миллиону за 11 опасных преступников: их имена

Федеральные новости 13.06.2025 16:16
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13.06.2025 16:16


МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, за помощь в розыске особо опасных обещают выплату в 1 миллион рублей. 

—  МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — 1 млн рублей за каждого из разыскиваемых, — говорится в сообщении МВД. 


Всего разыскивается 11 человек, которые совершили особо тяжкие преступления. В их число вошли два командира националистического полка «Азов» (запрещенная на территории России террористическая организация) Константин Немичев и Сергей Величко. Их обвиняют в совершении пыток по отношению к бойцам РФ и убийствах с особой жестокостью. В список также вошел орский маньяк Валерий Андреев.

В список также включены Андрей Кузнецов, Николай Емельянов, Владимир Кириллов, Дмитрий Мамонов, Олег Тимошенко, Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов и Владимир Шестерин. 

Скриншот: МВД

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