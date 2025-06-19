Суд приговорил к 24 годам колонии «марксовского стрелка» Акопяна





Саратовский областной суд сегодня, 19 июня, огласил приговор Рубику Акопяну, который в ноябре 2024 года расстрелял людей, находившихся в салоне «Оки». В результате стрельбы пассажир легковушки погиб, водитель чудом выжил. По данным ИА «СарИнформ», Акопяна приговорили к 24 годам в колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, утром 24 ноября прошлого года, управляя Toyota Land Cruiser, Акопян не поделил дорогу с водителем «Оки» и семь раз выстрелил из пистолета в водителя и пассажира. 32-летний Михаил Кутузов, который находился на пассажирском сидении, скончался, а водителя спасли медики. Сам же Акопян дал деру с места происшествия, однако был задержан саратовскими оперативниками в тот же день. Избавиться от пистолета и патронов он не успел.

Областной суд в Саратове признал Рубика Акопяна виновным по п.п. "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство двух человек общеопасным способом из хулиганских побуждений, ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение имущества со значительным ущербом. В итоге ему назначено наказание в виде 24 лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 5 млн рублей в пользу вдовы погибшего мужчины и 1,6 миллиона в пользу его отца. Еще 1 миллион преступник должен выплатить пострадавшему водителю.

В судебном процессе Акопян не признал вину. Более того, стрелок до сих пор считает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано.

Акопяну назначили 24 года колонии строгого режима.

Фото: sarinform.ru