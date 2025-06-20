Телеком

Билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Телеком 20.06.2025 17:24 Реклама
0
20.06.2025 17:24 Реклама


Соответствующий документ был подписан между и ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и ООО «Инфомаксимум» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России.
Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:
– Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с «Инфомаксимум» позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России.
Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»:
– Соглашение между Билайном и «Инфомаксимум» фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений, таких как система активной бизнес-аналитики Proceset.
На фото, предоставленном пресс-службой Билайн: Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», и Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна (крайний справа).
Реклама. ПАО «ВымпелКом»
Москва, ОГРН 1027700166636. erid: 2VSb5yHFbqi

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
20.06.2025 13:40
Телеком 20.06.2025 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.06.2025 14:21 Реклама
Телеком 19.06.2025 14:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.06.2025 09:16
Телеком 19.06.2025 09:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2025 16:32
Телеком 18.06.2025 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.06.2025 15:39 Реклама
Телеком 16.06.2025 15:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2025 14:43 Реклама
Телеком 11.06.2025 14:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.06.2025 12:32 Реклама
Телеком 11.06.2025 12:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.06.2025 14:53 Реклама
Телеком 06.06.2025 14:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.05.2025 14:12 Реклама
Телеком 30.05.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.05.2025 09:42
Телеком 30.05.2025 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2025 17:01 Реклама
Телеком 29.05.2025 17:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2025 11:13 Реклама
Телеком 28.05.2025 11:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2025 09:08 Реклама
Телеком 28.05.2025 09:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.05.2025 16:29
Телеком 27.05.2025 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2025 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2025 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:16
«Больше молчать не буду!»: судимый за убийство Мелконян стал блогером-«правдорубом»Смотреть фотографии
17:50
В Волгограде суд до 10 августа арестовал замдиректора МАУ «СГТ» Сергея ПетроваСмотреть фотографии
17:26
Под Волгоградом нелегальных мигрантов искали с помощью расчётов БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИИСмотреть фотографии
16:59
Андрей Бочаров на полях ПМЭФ пообещал инвесторам допподдержкуСмотреть фотографии
16:44
«Красный октябрь» отправит на отдых 270 детей сотрудниковСмотреть фотографии
16:27
Покинувший Госдуму Савченко инвестирует в возрождение морпорта в СевастополеСмотреть фотографии
16:12
В Волжском за взятку в 800 тыс. рублей задержан замдиректора МАУ «СГТ» Сергей ПетровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
В Волжском чиновника осудили за падение футбольных ворот на ребёнкаСмотреть фотографии
15:18
«Жди вечерком у подъезда»: камера засняла дикую драку женщин в ПВЗ WildberriesСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгоградской области расширяют границы проекта «Водорослям – крышка!»Смотреть фотографии
14:31
Пятикилометровая пробка парализовала дорогу из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
14:05
Додроповодились: в Кургане задержали обидчиков волгоградского пенсионераСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
В Волгограде прокуратура помогла «Концессиям» наладить работу КНССмотреть фотографии
13:43
Родившейся в ЦПКиО альпаке волгоградцы выбрали имяСмотреть фотографии
13:08
Минцифры объяснило, когда маркетплейсы будут «выдавать» МВД покупателейСмотреть фотографии
13:07
В Волжском прокуратура не дала разорить коммерсанта за ущерб природеСмотреть фотографии
12:53
Под Волгоградом отреставрируют братскую могилу у станицы СиротинскойСмотреть фотографии
12:09
Главврач «Михайловской ЦРБ» сэкономил на зарплатах 17 сотрудников 600 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:06
Помощнику капитана теплохода, устроившему массовое «ДТП» на Волге, вынесли приговорСмотреть фотографии
11:25
Рейтинг самых коррумпированных районов составят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
Таджикистанец, возивший из Москвы в Волгоград наркотики, на 8 лет переехал в колониюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается или отменён приём и вылет 20 авиарейсовСмотреть фотографии
10:40
Губернатор Бочаров и глава РЖД Белозеров подписали соглашение на ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
10:30
Шел, никого не трогал: в Волгограде дети на электросамокате отправили в больницу пешеходаСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области 28 июня запретят продажу спиртных напитковСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде бизнесмена осудят за гибель работника на стройкеСмотреть фотографии
09:25
Съемочная группа «Поедем, поедим!» побывала в гостях у волгоградца Антона КиселёваСмотреть фотографииCмотреть видео
07:31
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за БПЛАСмотреть фотографии
07:23
В аэропорту Волгограда задерживаются 11 авиарейсовСмотреть фотографии
 