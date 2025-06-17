Волгоградцев предупредили о новой вредоносной ПО для хищения денег





В России мошенники начали использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денежных средств с банковских карт. Об этом сообщили в компании F6, передает V102.RU.

Новая вредоносная программа - модифицированная версия подобной программы NFCGate. Программа сначала начала работать для хищения средств в европейских банках, после чего добралась и до российских.

Приложение позволяет красть данные банковских карт с помощью перехвата FC-трафика — это позволяет мошенникам уводить деньги уже с банковских счетов пользователей. Пользователей убеждают скачать вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это - полезная программа.