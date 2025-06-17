Федеральные новости

Волгоградцев предупредили о новой вредоносной ПО для хищения денег

Федеральные новости 17.06.2025 10:26
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17.06.2025 10:26


В России мошенники начали использовать новое вредоносное приложение SuperCard для кражи денежных средств с банковских карт. Об этом сообщили в компании F6, передает V102.RU. 

Новая вредоносная программа -  модифицированная версия подобной программы NFCGate. Программа сначала начала работать для хищения средств в европейских банках, после чего добралась и до российских. 

Приложение позволяет красть данные банковских карт с помощью перехвата FC-трафика — это позволяет мошенникам уводить  деньги уже с банковских счетов пользователей. Пользователей убеждают скачать вредоносный APK-файл на устройство, утверждая, что это - полезная программа.

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