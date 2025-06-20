Общество

Под Волгоградом отреставрируют братскую могилу у станицы Сиротинской

Общество 20.06.2025 12:53
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20.06.2025 12:53


В Иловлинском районе Волгоградской области власти отреставрируют братскую могилу в станице Сиротинской. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне объявлен конкурс по отбору подрядной организации, готовой вернуть объект культурного наследия в первозданный вид.

Согласно проектно-сметной документации, победителю аукциона необходимо заменить гранитную облицовку 24 стел, укрепить их ж/б основание, заново отделать их новым натуральным камнем, на котором должны быть с лицевой стороны нанесены 637 фамилий погибших бойцов. С обратной стороны обелисков должны появиться изображения ордена Великой Отечественной войны и Георгиевской ленты.

Особое внимание специалистам предстоит уделить обелиску в центральной части памятника. Здесь будут восстановлены утраченные и поврежденные элементы ж/б конструкций, а также приведён в порядок стальной меч и каска. Снаружи специалисты защитят обелиск от атмосферных осадков герметизирующим составом.

Кроме того, в рамках соглашения должна преобразиться гранитная лестница к мемориалу. Также подрядчику необходимо убрать поросль деревьев вокруг памятника.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 8,5 млн рублей. Работы должны быть выполнены к 30 апреля 2024 года. Исполнителя отберут к началу июля 2025 года.

Фото: ВООПИиК

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