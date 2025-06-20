Так лучше схватится? В Волгограде очевидцы засняли латание луж на ул. Ткачёва





В Центральном районе Волгограда жильцы массива многоквартирных жилых домов на ул. Ткачёва оказались удивлены исполнительностью дорожников. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне у дома № 18, несмотря на плохую погоду, бригада рабочих «закатала» лужи в асфальт. Обескураженные собственники засняли происходящее на видео.





Судя по опубликованным кадрам, специалистов ничуть не смутили не самые благоприятные погодные условия. К началу записи они уже закидали асфальтом часть переполненных водой ям на дороге и наконец решили подлатать ещё одну лужу.

Один из мужчин предусмотрительно убедился, что совковая лопата уходит в выбоину не полностью, после чего под руководством начальника к огромной выбоине подъехал трактор и высыпал асфальтовую смесь.

- Удивительное, конечно, зрелище. Такого я раньше ещё не видела. Неужели у нас летом солнечных дней не хватает? Почему дорогу нужно было ремонтировать именно после дождя? Асфальт так лучше схватится? У нас действительно дорога в ужасном состоянии и давно не ремонтировалась. Прочему же если наконец на нас были выделены деньги всё должно делаться именно вот так, – задаётся вопросом местная жительница Мария.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ООО «УК «Центрального района» с просьбой прокомментировать новаторские подходы к обновлению проезжей части. Однако в диспетчерской службе организации развели руками.

- Мы ремонтом дорог не занимаемся. Мне неизвестно, кто производил эти работы, – подчеркнула оператор.

В свою очередь от экстравагантного ремонта открестились и местные чиновники. В отделе ЖКХ администрации Центрального района сообщили журналистам, что обновление дорог находится исключительно в компетенции департамент городского хозяйства. В пресс-службе города изучили вопрос, сообщив что работы всё же производились управляющей компанией.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»