Федеральные новости

В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапитала

Федеральные новости 19.06.2025 10:21
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19.06.2025 10:21


Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении использования материнского капитала при покупке жилья в ипотеку. Как сообщает V102.RU, новые поправки в закон освобождают семьи от необходимости получать согласие банка при оформлении купленного по ипотеке жилья в общую собственность всех членов семьи. 

Теперь выделить доли можно будет в новой квартире в том случае, если оно большее по площади или более дорогое по кадастровой стоимости. 

Также с 2026 года Соцфонд будет обязан уведомлять семьи о перечислении средств материнского капитала в течение месяца после операции. 

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