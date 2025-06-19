В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапитала





Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении использования материнского капитала при покупке жилья в ипотеку. Как сообщает V102.RU, новые поправки в закон освобождают семьи от необходимости получать согласие банка при оформлении купленного по ипотеке жилья в общую собственность всех членов семьи.

Теперь выделить доли можно будет в новой квартире в том случае, если оно большее по площади или более дорогое по кадастровой стоимости.

Также с 2026 года Соцфонд будет обязан уведомлять семьи о перечислении средств материнского капитала в течение месяца после операции.