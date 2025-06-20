Общество

Додроповодились: в Кургане задержали обидчиков волгоградского пенсионера

Общество 20.06.2025 14:05
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20.06.2025 14:05


Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области в Кургане задержали двоих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в отношении пенсионера. Как уточнили в Главке МВД ИА «Высота 102», сотрудники выехали в командировку после обращения пожилого мужчины в полицию. 



По словам пожилого жителя Среднеахтубинского района, в мае этого года с ним связался неизвестный и, представившись юристом финансовой компании, под предлогом вывода ранее заработанных средств на финансовой бирже убедил перевести 24 тысячи рублей в качестве процента. Потерпевший так и сделал, однако прибыли не получил и понял вскоре, что стал жертвой обмана. 

– По данному факту следователем районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». В ходе выяснения всех обстоятельств выяснилось, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории Курганской области. В ходе служебной командировки подозреваемые были задержаны, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Один из задержанных выполнял роль «дропа» – это его карты использовались при совершении преступлений. Вторым задержанным оказался так называемый «дроповод», а проще говоря вербовщик «дропов».

– Полученные преступным путём денежные средства зачислялись на подконтрольные счета, обналичивались и в дальнейшем перераспределялись между участниками группы. Подозреваемые доставлены в Волгоград, им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Оперативники устанавливают другие эпизоды преступной деятельности задержанных, а также иных участников организованной группы, – уточняют в волгоградском Главке МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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