Додроповодились: в Кургане задержали обидчиков волгоградского пенсионера





Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области в Кургане задержали двоих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в отношении пенсионера. Как уточнили в Главке МВД ИА «Высота 102», сотрудники выехали в командировку после обращения пожилого мужчины в полицию.





По словам пожилого жителя Среднеахтубинского района, в мае этого года с ним связался неизвестный и, представившись юристом финансовой компании, под предлогом вывода ранее заработанных средств на финансовой бирже убедил перевести 24 тысячи рублей в качестве процента. Потерпевший так и сделал, однако прибыли не получил и понял вскоре, что стал жертвой обмана.

– По данному факту следователем районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». В ходе выяснения всех обстоятельств выяснилось, что банковские операции с похищенными деньгами проводятся на территории Курганской области. В ходе служебной командировки подозреваемые были задержаны, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Один из задержанных выполнял роль «дропа» – это его карты использовались при совершении преступлений. Вторым задержанным оказался так называемый «дроповод», а проще говоря вербовщик «дропов».

– Полученные преступным путём денежные средства зачислялись на подконтрольные счета, обналичивались и в дальнейшем перераспределялись между участниками группы. Подозреваемые доставлены в Волгоград, им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Оперативники устанавливают другие эпизоды преступной деятельности задержанных, а также иных участников организованной группы, – уточняют в волгоградском Главке МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области