В Волгограде вновь тушат пожар на территории бывшего тракторного завода

На севере Волгограда вновь тушат возгорание на территории бывшего тракторного завода. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Тракторозаводском районе произошло возгорание мусора.
– В 19:17 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Горит мусор на открытой территории. Подразделения пожарно-спасательной части производят тушение, – сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В декабре 2024 года, напомним, руины бывшего завода тушили два дня подряд. Перед тем возгорания происходили ежемесячно, начиная с августа, а в ноябре пвозгорания ликвидировали дважды с разницей в 10 дней.