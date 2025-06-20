Общество

В Волгограде вновь тушат пожар на территории бывшего тракторного завода

Общество 20.06.2025 20:15
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20.06.2025 20:15


На севере Волгограда вновь тушат возгорание на территории бывшего тракторного завода. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Тракторозаводском районе произошло возгорание мусора. 

– В 19:17 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Горит мусор на открытой территории. Подразделения пожарно-спасательной части производят тушение, – сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 

В декабре 2024 года, напомним, руины бывшего завода тушили два дня подряд.  Перед тем возгорания происходили ежемесячно, начиная с августа, а в ноябре пвозгорания ликвидировали дважды с разницей в 10 дней. 

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