Федеральные новости

Участники СВО и их семьи смогут оформить льготные авиабилеты онлайн

Федеральные новости 18.06.2025 17:27
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18.06.2025 17:27


В России до конца 2025 года у участников СВО появится возможность оформлять онлайн льготные билеты на самолет и поезд. Об этом заявил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает V102.RU.

- С Минобороны разрабатываем систему, упрощающую оформление билетов для определенных групп граждан. При покупке билета через сайт или приложение перевозчика пользователи смогут указывать свою льготную категорию, а информация автоматически будет проверяться, - рассказал министр информагентству. 

Также он подчеркнул, что сервис должен появится уже к концу этого года. 

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