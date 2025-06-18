Участники СВО и их семьи смогут оформить льготные авиабилеты онлайн





В России до конца 2025 года у участников СВО появится возможность оформлять онлайн льготные билеты на самолет и поезд. Об этом заявил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает V102.RU.

- С Минобороны разрабатываем систему, упрощающую оформление билетов для определенных групп граждан. При покупке билета через сайт или приложение перевозчика пользователи смогут указывать свою льготную категорию, а информация автоматически будет проверяться, - рассказал министр информагентству.

Также он подчеркнул, что сервис должен появится уже к концу этого года.