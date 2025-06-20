Областной слет юных волонтеров прошел в Волгограде при поддержке Детфонда

В Волгограде сегодня, 20 июня, школьники – волонтеры из разных районов Волгоградской области побывали на Мамаевом кургане и приняли участие в работе творческих площадок в парке «Россия – моя история». Мероприятия, сообщает ИА «Высота 102», прошли при поддержке регионального отделения Российского детского фонда в рамках III Областного слета юных волонтеров детских социальных учреждений Волгоградской области «ДетиЗаСемью».

Как уточнили в Детфонде, в этом году мероприятие с участием 60 воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также социально-реабилитационных центров приурочены к Году Защитника Отечества. Организатором проекта выступил комитет социальной защиты населения Волгоградской области.

В ходе областного слета юные добровольцы поделились успешным опытом реализации волонтерских проектов патриотической, природоохранной и социальной направленности. А кульминацией праздника стало награждение лауреатов областного смотра-конкурса государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области на лучшую постановку патриотического воспитания на приз имени Героя Советского Союза, командующего 64-й Армией, генерал-полковника Михаила Степановича Шумилова.





Кубок победителя получил коллектив Камышинского социально-реабилитационного центра.

От Российского детского фонда участникам слета на память вручили экологичные текстильные сумки с логотипом благотворительной организации, наборы для творчества и литературные журналы.

Как отметила председатель правления Волгоградского отделения Детфонда, депутат областной думы Ирина Соловьева, благотворительная организация на протяжении долгих лет оказывает различные виды поддержки детским социальным учреждениям региона. Четыре центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенные в Волжском, Новоаннинском, Серафимовичском и Камышинском районах, являются для фонда подшефными. Одним из важных направлений деятельности фонда также является реализация и активная поддержка проектов по патриотическому воспитанию юных жителей Волгоградской области.

Фото: ВРОООБФ Российский детский фонд