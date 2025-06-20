В Волгоградской области расширяют границы проекта «Водорослям – крышка!»





В Волгоградской области объявили о старте регионального проекта «Водорослям – крышка!». В 2025 году волгоградцы вновь смогут начать копить пластиковые крышечки, которые отправят на вторичную переработку. На вырученные средства купят мальков растительноядных видов рыб, которых выпустят в реки региона.

В этом году проект «Водорослям крышка!» будет реализован сразу в 10 регионах России, в том числе и на территории Волгоградской области. Это стало возможным благодаря четвертой победе амбассадоров рек в конкурсе Фонда президентских грантов. Организатором проекта в волгоградском регионе стала Автономная некоммерческая организация «Центр по решению экологических проблем и сохранения природного потенциала «Чистое будущее», а переработчиком пластиковых крышек – завод композитных изделий ООО «Экоковер».

Партнером проекта, который будет оказывать содействие в проведении эколого-просветительских мероприятий, в вывозе крышек из образовательных организаций, а также оказывать информационное сопровождение стал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоЦентр».

– Мы живём на берегу одной из самых красивых рек нашей необъятной страны и в наших силах помочь в сохранении популяций её обитателей. Давайте делать доброе нужное дело общими усилиями! – подчеркнули в пресс-службе регоператора.





Презентация проекта в Волгоградской области прошла в Светлоярском районе на базе ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум». Студенты образовательного учреждения совместно со своим преподавателем Ириной Блиновой уже более пяти лет собирают крышечки и активно участвуют в популяризации раздельного сбора отходов: макулатуры, пластика разных видов и батареек.

За годы проведённой работы участниками мероприятия стали не только студенты, но и их родители. Ирина Александровна со студентами неоднократно принимали участие в мероприятиях районного, регионального и всероссийского уровня, а с этой недели они стали и активными партнёрами акции «Водорослям – крышка!».



