Общество

Рейтинг самых коррумпированных районов составят в Волгоградской области

Общество 20.06.2025 11:25
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20.06.2025 11:25


В Волгоградской области проведут соцопрос на тему оценки населением уровня коррупции, ее специфики, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области». Начальная стоимость контракта составила 516 тысяч рублей, на аукцион было подано 9  заявок. Победителем признан участник, предложивший самую низкую цену, – 84 тысячи рублей. 

В рамках соцопроса планируется поднять проблему бытовой коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении госуслуг, и деловой коррупции, касающейся контактов чиновников и представителей бизнеса. 

Исследование мнения граждан будет проводиться в период с 1 июля по 1 декабря. Заказчик хочет получить по итогам опроса описание структуры коррупции в регионе, оценку эффективности принимаемых мер, направленных на борьбу с этим злом, а также анализ причин и условий проявления коррупции. На основании полученных данных исполнитель должен будет составить рейтинг муниципалитетов по уровню коррупции. 

Исследование будет строиться  на основании 600 результативных анкет. 

Коллаж V102.RU

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