Расследования

Помощнику капитана теплохода, устроившему массовое «ДТП» на Волге, вынесли приговор

Расследования 20.06.2025 12:06
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20.06.2025 12:06


В Волгоградской области Среднеахтубинский районный суд огласил приговор в отношении помощника капитана теплохода «Шлюзовой-160», который в октябре 2024 года спровоцировал массовое столкновение судов на Волге, что повлекло причинение крупного ущерба двум частным организациям. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, жителю Ульяновска в качестве наказания назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Ранее сообщалось, что вечером 3 октября 2024 года обвиняемый при совершении маневра допустил столкновение правой стороной кормы по ходу движения несамоходного судна «Баржа-2562», следовавшего в сцепке с теплоходом «Шлюзовой-160», с опорой Волгоградского автодорожного моста. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в происшествии на Волге пострадали и другие суда. 

– В ходе судебного разбирательства установлено, что  обвиняемый, управляя теплоходом «Шлюзовой-160», допустил столкновение правой стороной кормы по ходу движения несамоходного судна «Баржа-2562», следовавшего в сцепке с теплоходом «Шлюзовой-160», с опорой Волгоградского автодорожного моста, что привело к разрушению сцепки между указанными судами и их полной расцепке, – сообщили по итогу суда в прокуратуре. – Это повлекло столкновение несамоходного судна «Баржа-2562» с теплоходом «Рейдовый-3», принадлежащим ООО «Феникс», находящегося в составе с несамоходным судном «1447», используемого ООО «Феникс», пришвартованными у причального гидротехнического сооружения,  расположенного в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, в результате чего образовались повреждения у несамоходного судна «Баржа-2562», теплохода «Рейдовый-3», несамоходного судна «1447». Тем самым ООО «УлСК «Фобос» (собственник «Баржа-2562») и ООО «Феникс» по неосторожности причинен крупный ущерб на общую сумму 2 346 848 рублей.

Судоводительская судебная экспертиза показала, что происшествие произошло в результате нарушения обвиняемым требований п.п. 120, 121, 122 Правил плавания судов по внутренним водным путям, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 19.01.2018 № 19& «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям».

– На момент происшествия обвиняемый управлял судном с небезопасной скоростью, не вел постоянное визуальное и слуховое наблюдение, а также наблюдение с помощью технических средств, не принял меры к уменьшению хода или прекращению движения судна до выяснения ситуации, а также не вызвал на пост управления судном капитана судна, – говорится в экспертизе. 

В судебном процессе помощник капитана признал вину в полном объеме. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих суд назначил ему штраф. 

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