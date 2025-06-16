Волгоградцев предупредили о белорусских дропперах





В России увеличилось количество мошеннических схем с участием граждан Республики Беларусь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, граждане соседнего государства становятся соучастниками преступления, соглашаясь на однодневные командировки в Россию с целью открытия банковских карт.

– Посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража», – поясняют полицейские.

После оформления на территории России карты используются киберпреступниками для вывода похищенных у россиян денежных средств.