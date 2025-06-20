



В Волгограде на Мамаевом кургане появится «Аллея Памяти павшим героям от благодарных потомков», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва». В мероприятии, которое состоится на Главной высоте России 21 июня, планируют принять участие представители администраций Волгограда, Ростова-на-Дону, Калуги и Ярославля.

Кроме того, открытие аллеи пройдет при участии делегации Ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии» (ГИПЛИ) во главе с ее президентом Игорем Воскресенским и Российского военно-исторического общества.

Сообщается также, что по итогам памятной акции волгоградцы передадут эстафету по созданию Аллеи городу трудовой доблести – Ярославлю.

Напомним, что в связи с проведением мероприятий накануне Дня памяти и скорби доступ на Мамаев курган 21 июня будет ограничен. Вечером здесь пройдет ежегодная акация с участием представителей силовых ведомств.