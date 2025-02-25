Федеральные новости

В России появятся новые дорожные знаки

Федеральные новости 25.02.2025 11:08
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25.02.2025 11:08

Росстандарт анонсировал введение ГОСТа, предусматривающего появление на дорогах новых знаков и правил их использования. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Ъ», стандарты новых знаков вступят в силу 1 января 2026 года.

Одним из новых знаков станет «Глухие». Он предназначен для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов. Также изменения затронут знак «Стоп-линия». Теперь он сможет располагаться вертикально. 

Табличка, обозначающая срок действия различных знаков, теперь также будет указывать и месяцы. Ранее на ней указывались лишь часы и дни недели. Также планируется появление нескольких знаков на одной табличке для упрощения восприятия информации. 

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