Выходки людей с оружием в Волгограде возмутили Бастрыкина

Расследования 24.02.2025 21:51
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24.02.2025 21:51
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области проверить информацию о противоправных действиях группы мужчин в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном управлении, в соцсетях появились сведения, что мужчины неславянской внешности систематически нарушают общественный порядок и правила дорожного движения при управлении транспортными средствами.
Отмечается также, что они публично демонстрируют оружие, однако компетентными органами меры реагирования не принимаются. Проведение проверки поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Фото СК РФ
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