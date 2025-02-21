В России пересчитают тариф для домов с электроотоплением





В России до 1 марта пересмотрят тарифы на электричество для домов с электроотоплением. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства РФ, власти внедрят повышающий коэффицент 1,8, чтобы поддержать потребителей в условиях нехватки альтернативных источников тепла.

- Региональные власти должны будут не позднее 1 марта пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8, - говорится в сообщении.

Также в правительстве добавили, что в этом году вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи кВт·ч, от 3,9 до шести тысяч кВт·ч и свыше шести тысяч кВт·ч в месяц.