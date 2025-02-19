Волгоградца, убившего пожилую мать подносом, посадили в СИЗО





Тракторозаводской районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении 57-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве собственной матери. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, мужчина был взят под стражу до 18 апреля.

Как ранее сообщалось информагентством, 13 января между волгоградцем и его пожилой матерью произошел конфликт из-за замечания последней насчет сильного пристрастия мужчины к алкоголю. Подозреваемый сначала ударил пенсионерку кулаком по лицу, после чего сломал о ее голову пластиковый поднос.

В результате женщина была госпитализирована в больницу им. Фишера, где впоследствии скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Постановление об отправке в СИЗО в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области