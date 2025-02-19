Волгоградка умерла после удара сына пластиковым подносом





Следственным отделом Тракторозаводского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве пожилой матери. Как сообщает V102.RU со ссылкой , в настоящее время подозреваемый задержан.

По данным следствия, 13 января между мужчиной и 87-летней женщиной произошел конфликт, который произошел после ее замечания насчет сильного пристрастия сына к алкоголю. Подозреваемый сначала ударил пенсионерку кулаком по лицу, после чего сломал об ее голову пластиковый поднос. Потерпевшая сразу почувствовала себя плохо и попросила вызвать фигуранта скорую помощь.

Медики госпитализировали потерпевшую в больницу, где она спустя месяц скончалась. Экспертами было установлено, что причиной её смерти стала черепно-мозговая травма.

- Свою вину в содеянном фигурант уже полностью признал. С его участием проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник.